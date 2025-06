Meeste scholen rondom World Forum dicht tijdens NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - De meeste basisscholen rondom het World Forum in Den Haag sluiten tijdens de NAVO-top. Leerlingen van onder meer de Annie M.G. Schmidtschool, de Duinoordschool en Basisschool Statenkwartier zijn maandag tot en met woensdag vrij, omdat de scholen moeilijk bereikbaar zijn.

Vanwege de NAVO-top zijn meerdere wegen afgesloten. Ook is de omgeving van het World Forum niet toegankelijk voor publiek. De Duinoordschool ligt vlak bij de plek waar dinsdag en woensdag de top plaatsvindt. Leraren en leerlingen kunnen daardoor niet, of moeilijk, naar school komen, zegt adjunct-directeur Else Dijkshoorn. "We willen ouders ook de kans geven om in die dagen de stad uit te gaan."

Ook de Annie M.G. Schmidtschool, met twee locaties in de buurt van de top, sluit drie dagen vanwege de slechte bereikbaarheid. "We zijn nu al bijna niet bereikbaar", zegt een medewerker. De vrije dagen worden verrekend met studiedagen.