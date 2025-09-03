Mei Li Vos (GroenLinks-PvdA) zit voorlopig de Eerste Kamer voor

GroenLinks-PvdA-senator Mei Li Vos is vanaf 5 september waarnemend voorzitter van de Eerste Kamer. Dat staat in een bericht op de website van de senaat. De huidige ondervoorzitter neemt het tijdelijk over van voorzitter Jan Anthonie Bruijn, die minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt in het demissionaire kabinet-Schoof.

Vos leidt ook de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal op Prinsjesdag. De 75 senatoren kiezen dit najaar een nieuwe voorzitter. Bruijn werd in 2012 lid van de Eerste Kamer en is sinds juli 2019 voorzitter.