Aantal plekken met blauwtong blijft maar stijgen

UTRECHT (ANP) - Het aantal plekken waar het blauwtongvirus is vastgesteld, stond maandag weer fiks hoger dan enkele dagen eerder, namelijk op 2909. Dat staat in het jongste overzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij de voorlaatste opgave, van afgelopen donderdag, stond het aantal plaatsen op 2259. Hoeveel schapen en andere herkauwers er worden getroffen, wordt niet bijgehouden.

Dieren raken vooral besmet op boerenbedrijven, met name in het oosten van het land en vooral in Twente en de Achterhoek. Maar ook in andere delen van het land wordt het virus gezien.

Blauwtong is alleen gevaarlijk voor dieren, niet voor mensen. Vooral schapen worden er erg ziek van en kunnen eraan sterven. Bij geiten en runderen pakt de ziekte vaak minder heftig uit.

Sinds kort zijn vaccins beschikbaar. Houders van dieren kunnen zelf besluiten of ze die laten toedienen.