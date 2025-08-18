ECONOMIE
Meisje slachtoffer van zedenmisdrijf in park Rotterdam

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 16:53
ROTTERDAM (ANP) - Een meisje is slachtoffer geworden van een zedenmisdrijf in het Zuiderpark in Rotterdam, meldt de politie. Ze was vorige week dinsdag in de middag met haar moeder in het park. Nadat ze een paar minuten uit het zicht was verdwenen, zei ze tegen haar moeder dat een man in de bosjes aan haar had gezeten.
De leeftijd van het slachtoffer wil de politie om privacyredenen niet delen. Wel zegt de politie dat het meisje "een mouwloos donkerblauw jurkje met witte eenhoorntjes en witte sandaaltjes" droeg. Het meisje werd belaagd "in een rietkraag" aan de Zuiderparkpromenade-West.
Onder leiding van het Openbaar Ministerie is een onderzoeksteam bezig uit te zoeken wat er precies is gebeurd. Er zijn sporen en beelden veiliggesteld. Een duidelijk signalement van de dader ontbreekt. Daarom roept de politie getuigen op zich te melden. Het was die middag druk in het park vanwege het mooie weer, aldus de politie.
Zelensky: Trump kan Rusland tot vrede dwingen

Veelgebruikt landbouwgif tast kinderbrein aan: 'Blijvende schade'

