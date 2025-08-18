ECONOMIE
Zelensky: Trump kan Rusland tot vrede dwingen

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 16:44
WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Rusland alleen met een krachtig optreden tot vrede gedwongen kan worden. "En president Trump heeft die kracht", schreef hij op X na een ontmoeting met de Amerikaanse gezant Keith Kellogg.
Zelensky en andere Europese leiders worden later op de dag door Trump ontvangen in het Witte Huis. De Oekraïense president noemt dat een eerste bijeenkomst in dat nieuwe format en zegt dat het ernst is. "Als er over vrede wordt gesproken voor één land in Europa, betekent dat vrede voor heel Europa."
De ontmoeting tussen Zelensky en Kellogg verliep hartelijk. Op door Zelensky gedeelde videobeelden is te zien dat de mannen elkaar omhelzen. Kellogg was Trumps Rusland- en Oekraïnegezant, maar nu alleen dat laatste nog. Rusland vond hem naar verluidt te pro-Oekraïens.
Zelensky gebruikte in zijn bericht de term 'peace through strength' (vrede door kracht). Die wordt ook gebruikt door het Witte Huis om de aanpak van Trump te omschrijven.
Noodlijdende bussenmaker Ebusco mag leningen omzetten in aandelen

Meisje slachtoffer van zedenmisdrijf in park Rotterdam

