Melania Trump ontkent banden met Epstein

Samenleving
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 21:19
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse presidentsvrouw Melania Trump heeft ontkend ooit banden te hebben gehad met de beruchte zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens haar proberen mensen haar reputatie te schaden door geruchten te verspreiden over haar relatie met de overleden zakenman.
"De leugens die mij aan de schandelijke Jeffrey Epstein linken moeten vandaag stoppen", zegt de vrouw van president Donald Trump in een zeldzame en verrassende verklaring. Ze zegt geen vriendin en ook geen slachtoffer van Epstein te zijn geweest. "Donald en ik waren weleens uitgenodigd op dezelfde feestjes als Epstein, omdat het normaal is dat sociale kringen overlappen."
Het is niet duidelijk wat de directe aanleiding is voor de ontkenning. Vorig jaar heeft Melania al eens ontkend dat Epstein degene was die haar had voorgesteld aan Donald Trump. Hunter Biden, de zoon van Trumps voorganger Joe Biden, had dat op televisie beweerd. De first lady sprak van laster en dreigde met een rechtszaak.
„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

Hoeveel seks hebben gelukkige stellen écht? (minder dan je denkt)

Gratis huis in Spanje of Italië? Zo duur kan de droom uitpakken

Trump nog steeds razend op de NAVO, Rutte geef hem gelijk

Dezelfde pils voor de helft van de prijs: deze budgetbiertjes komen stiekem uit grote brouwerijen

De 5 onovertroffen manieren om te zorgen dat mensen je aardig vinden

