ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reuters: Tesla werkt aan ontwikkeling van nieuw model

Economie
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 21:13
anp090426187 1
AUSTIN (ANP) - Tesla werkt aan de ontwikkeling van een kleinere en goedkopere elektrische SUV. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Volgens de bronnen gaat het om een geheel nieuw model en niet om een variant van Tesla's Model 3 of Y.
Daarbij zou Tesla mikken op een aanzienlijk lagere prijs dan zijn huidige instapmodel, de Model 3. Om die kostenbesparing mogelijk te maken zou Tesla willen besparen door onder andere een kleinere accu te gebruiken. Dat zou wel betekenen dat de wagen een kleinere actieradius krijgt.
Tesla wil de wagen in China gaan maken, aldus de bronnen. Een bron zei dat Tesla de productie mogelijk ook wil uitbreiden naar de Verenigde Staten en Europa. De bronnen voegden verder toe dat het project zich nog in een vroege fase bevindt.
Bij het bedrijf van topman Elon Musk lopen vaker projecten die later weer geannuleerd worden. Reuters kon niet vaststellen of Tesla al groen licht heeft gegeven voor de productie van de auto. Het Amerikaanse concern reageerde niet op verzoeken om commentaar.
loading

exporteren

174466606_m

Loading