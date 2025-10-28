ECONOMIE
Meldingen ministerie met voorrang behandeld door sociale media

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 17:24
DEN HAAG (ANP) - Meldingen die het ministerie van Binnenlandse Zaken doet bij grote sociale media worden tijdens de verkiezingscampagne met voorrang behandeld. Demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het dan gaat om signalen van mogelijke dreigingen via die sociale media.
De afspraak is volgens de BBB-minister gemaakt met X, Meta, TikTok, Google en Snapchat. Wat er met die melding wordt gedaan, is vervolgens nog steeds aan de techbedrijven. Het ministerie heeft niet de macht om iets te laten verwijderen.
NRC schreef dinsdag dat een video die gemaakt is met AI waarop te zien is dat GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans wordt geslagen, ook na meldingen nog op TikTok te zien was.
Rijkaart stelt dat er meerdere keren contact is geweest met de sociale media. Hij zegt niet of er nog contact is geweest nadat Volt-leider Laurens Dassen hier op 16 oktober om vroeg.
