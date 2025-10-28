Hamas stelt overdracht lichaam uit na aankondiging aanval Israël

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas zegt de overdracht van het lichaam van een gijzelaar uit te stellen omdat Israël heeft aangekondigd nieuwe "krachtige aanvallen" op de Gazastrook uit te voeren. Die teruggave zou dinsdag nog gebeuren, maakte Hamas eerder bekend.

De Palestijnse beweging stelt dat Israël het staakt-het-vuren schendt met de aankondiging van nieuwe aanvallen. "Escalatie zal het zoeken, opgraven en bergen van de lichamen belemmeren", schrijft Hamas in een verklaring.

Israël zei juist dat Hamas de afspraken niet was nagekomen. Eerder op de dag zouden beschietingen in het zuiden van Gaza hebben plaatsgevonden. Bovendien vindt Israël dat Hamas te weinig haast maakt met het teruggeven van alle overleden gijzelaars. Volgens Hamas liggen sommigen van hen onder het puin van door Israël gebombardeerde gebouwen en is het moeilijk om ze snel te vinden.