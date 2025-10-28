ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hamas stelt overdracht lichaam uit na aankondiging aanval Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 17:50
anp281025189 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas zegt de overdracht van het lichaam van een gijzelaar uit te stellen omdat Israël heeft aangekondigd nieuwe "krachtige aanvallen" op de Gazastrook uit te voeren. Die teruggave zou dinsdag nog gebeuren, maakte Hamas eerder bekend.
De Palestijnse beweging stelt dat Israël het staakt-het-vuren schendt met de aankondiging van nieuwe aanvallen. "Escalatie zal het zoeken, opgraven en bergen van de lichamen belemmeren", schrijft Hamas in een verklaring.
Israël zei juist dat Hamas de afspraken niet was nagekomen. Eerder op de dag zouden beschietingen in het zuiden van Gaza hebben plaatsgevonden. Bovendien vindt Israël dat Hamas te weinig haast maakt met het teruggeven van alle overleden gijzelaars. Volgens Hamas liggen sommigen van hen onder het puin van door Israël gebombardeerde gebouwen en is het moeilijk om ze snel te vinden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

ANP-478603338

Frankrijk krijgt als eerste land ter wereld roze kentekens

shutterstock_2650303575

Mannen plegen veel vaker zelfmoord dan vrouwen

Loading