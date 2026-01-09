Noordelijke provincies hebben nog voldoende strooizout voor wegen

GRONINGEN (ANP) - De noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben nog voldoende strooizout om de wegen en fietspaden die onder hun beheer vallen begaanbaar te houden. Voor deze provincies geldt sinds middernacht code oranje, omdat de sneeuw in combinatie met harde wind voor problemen kan zorgen. De provinciale wegen worden zo goed mogelijk schoongehouden, zeggen woordvoerders.

"We hebben nog zout in de drie steunpunten van waaruit wij werken en die voorraden worden steeds aangevuld", aldus de provincie Groningen. In Friesland is de situatie op de provinciale wegen goed onder controle, zegt een woordvoerder. "De wegen lijken aardig zwart. Onze strooiploegen zijn nog steeds op de weg en focussen zich op het schoonhouden van de rotondes." Drenthe zegt "voldoende zout, materiaal en menskracht" beschikbaar te hebben om de provinciale wegen begaanbaar te houden. Het KNMI heeft de situatie in Drenthe rond het middaguur afgeschaald naar code geel, in Groningen en Friesland blijft code oranje gelden.

In Groningen worden de strooiacties ingezet vanaf de steunpunten Pekela, Overschild en Groningen (Reitdiephaven). Iedere locatie krijgt er vrijdag 250 ton strooizout bij. De provincie zegt het beschikbare materiaal, waaronder 22 strooiwagens, onder de huidige winterse omstandigheden "maximaal" in te zetten. "Bij hevige sneeuwval, ijzel of zouttekorten strooien wij eerst op plekken waar veel verkeer rijdt. Bijvoorbeeld in de buurt van ziekenhuizen en bij aansluitingen op rijkswegen. Ook bruggen en viaducten, die sneller bevriezen, krijgen extra aandacht."

Ook op het Friese deel van de N381 tussen Drachten en Emmen wordt extra gestrooid, omdat daar een ander soort asfalt ligt en meer risico is op gladheid.