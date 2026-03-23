Meloni lijkt referendum over rechtssysteem nipt te verliezen

Samenleving
door anp
maandag, 23 maart 2026 om 15:53
ROME (ANP/RTR) - Het lijkt erop dat de Italiaanse premier Giorgia Meloni het referendum over een belangrijke hervorming van het rechtssysteem nipt heeft verloren, blijkt uit de exitpolls. Dit kan een klap voor de regering betekenen in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar.
Meloni wil een duidelijker onderscheid tussen rechters en aanklagers. Volgens de exitpoll is tussen de 49 en 53 procent van de stemmers het daar niet mee eens, tegenover 47 tot 51 procent in het ja-kamp. Peilingbureaus gaven in aanloop naar de stemming aan dat veel nee-stemmers dat waarschijnlijk deden omdat ze ontevreden zijn over de regering van Meloni als geheel.
Meloni heeft al aangegeven niet te zullen aftreden, ongeacht de uitslag.
