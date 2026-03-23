Oud-winnares Hassan meldt zich af voor marathon van Londen

LONDEN (ANP) - Atlete Sifan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van Londen van volgende maand. Dat meldt de organisatie van het evenement in de Engelse hoofdstad. De Nederlandse oud-winnares kampt met een blessure aan haar achillespees.

Hassan (33) liep de blessure zes weken geleden op tijdens een training op de loopband. Aanvankelijk leek de blessure niet ernstig, maar het herstel verloopt langzamer dan gedacht. De atlete heeft zich nu teruggetrokken om verergering te voorkomen en geeft prioriteit aan haar herstel en gezondheid op lange termijn, aldus de organisatie.

"Dit was een erg moeilijke beslissing", zei Hassan via de organisatie. "Ik ben dol op de marathon van Londen; het is de plek waar ik mijn allereerste marathon won en ik heb er zoveel mooie herinneringen aan. Maar het is ook de marathon van het hoogste niveau ter wereld, en om op dat niveau te kunnen presteren, moet je in topconditie zijn."

Hassan won de marathon van Londen in 2023. De volgende editie is op 26 april.