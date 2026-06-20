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Waarom je zo vaak negatieve gedachtes hebt en hoe ze ongemerkt je leven sturen

psychologie
door Nina van der Linden
zaterdag, 20 juni 2026 om 13:07
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“Het zal wel misgaan.” “Het had allemaal anders kunnen lopen.” “Anderen hebben het makkelijker.” Voor veel mensen zijn dit geen incidentele gedachten, maar een dagelijkse soundtrack. En hoewel een beetje pessimisme menselijk is, kan een voortdurende focus op het negatieve grote gevolgen hebben voor welzijn, gezondheid en zelfs levensverwachting.
Psychologen noemen dat onder meer discounting the positive: positieve ervaringen worden gebagatelliseerd, terwijl teleurstellingen juist veel gewicht krijgen. Een mooie vakantie? “Wacht maar tot het gaat regenen.” Een behaalde mijlpaal? “Dat was gewoon geluk.” Een fijne dag? “Het zal niet lang duren.”
Onderzoek laat zien dat sommige mensen zowel naar het verleden als naar de toekomst kijken door een donkere bril. Zelfs momenten die normaal gesproken vreugde oproepen, zoals een bruiloft of diploma-uitreiking, worden achteraf overschaduwd door zelfkritiek. Niet de mooie herinnering blijft hangen, maar die ene ongemakkelijke opmerking of vermeende fout.
Dat patroon kan meer doen dan alleen het humeur beïnvloeden. Negatieve gedachten gaan vaak hand in hand met ongezonde gewoonten. Denk aan emotie-eten, roken, overmatig alcoholgebruik of eindeloos scrollen op sociale media. Het gedrag biedt tijdelijk comfort, maar versterkt op de lange termijn vaak juist het gevoel van ontevredenheid.
Volgens gedragsdeskundigen begint verandering met bewustwording. Wanneer ontstaat het ongewenste gedrag? Met wie ben je op dat moment? Welke emotie gaat eraan vooraf? Wie merkt dat een stressvolle werkdag steevast eindigt met een doos cupcakes, heeft al een belangrijke eerste stap gezet.
Vervolgens kan de omgeving helpen. Wie weet dat de verleiding in de bakkerij op de hoek schuilt, kan bewust een andere route kiezen. Kleine aanpassingen maken gezond gedrag makkelijker en ongezond gedrag lastiger.
Misschien is de belangrijkste les wel dat gedachten niet altijd feiten zijn. Een regenbui kan een verpeste ochtend betekenen, maar ook frisse lucht en een leeg park. Het verschil zit niet in de omstandigheden, maar in de manier waarop je ernaar kijkt. En juist daar ligt vaak meer invloed dan gedacht.
Bron: Psychology Today

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