Merwedebrug na werkzaamheden vervroegd open

DEN HAAG (ANP) - De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is sinds zaterdagavond laat weer open voor verkeer. De werkzaamheden verliepen volgens Rijkswaterstaat voorspoedig, waardoor de brug eerder dan gepland kon worden opengesteld. De afsluiting zou aanvankelijk tot maandagochtend duren.

Tijdens de werkzaamheden is de bestaande asfaltlaag vervangen door een dunnere en lichtere laag. Daardoor is de brug ongeveer 400 ton lichter. Dat is volgens Rijkswaterstaat nodig om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug.

Op de brug geldt voortaan een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Het verbod voor vrachtwagens en touringcars blijft van kracht.