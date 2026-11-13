Merz: deelname Duitsland aan vredesoverleg Oekraïne 'staat vast'

DUBLIN (ANP/AFP) - De deelname van Duitsland aan toekomstige vredesgesprekken over Oekraïne "staat vast", zei Duitse bondskanselier Friedrich Merz in de marge van de informele EU-top in Dublin. Op de top bespreken de EU-leiders wie de Europese vertegenwoordiger wordt bij deze gesprekken.

Europa gaat aan tafel zitten, bleek donderdagavond na overleg tussen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Wie precies deze vertegenwoordiging op zich neemt, blijft nog onduidelijk.

De vredesbesprekingen "zullen naar verwachting worden gevoerd binnen de groep Europeanen die deze week in Abu Dhabi bijeenkwam", zei Merz. "De deelname van Duitsland staat vast - dat is volstrekt helder - en wij zullen daar uiteraard onze gezamenlijke Europese belangen blijven vertegenwoordigen."

Bij aankomst in Dublin zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas te verwachten dat zij en voorzitter van de EU-leiders António Costa dit soort gesprekken zouden voeren namens de EU.