ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz herhaalt bij troepenbezoek: transatlantische band belangrijk

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 13:17
BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk hij het vindt om te blijven samenwerken met de Verenigde Staten. Duitsland blijft zich richten op de NAVO en op goede transatlantische banden, zei hij tijdens een bezoek aan Duitse troepen in Nedersaksen. Een paar uur eerder had de Amerikaanse president Donald Trump nog gezegd dat hij overweegt om troepen terug te trekken uit Duitsland.
"In deze bijzonder turbulente tijden richten we ons op een helder kompas", zei Merz. "Dit kompas wijst nog altijd naar een verenigde NAVO en een betrouwbaar transatlantisch partnerschap."
Merz ging niet in op een bericht van Donald Trump op Truth Social. "De Verenigde Staten onderzoeken en heroverwegen de mogelijke vermindering van het aantal troepen in Duitsland, waarbij een besluit genomen zal worden binnen de aankomende korte periode", schreef die, zonder verdere uitleg. Eerder reageerde Trump wel boos op kritiek van Merz op zijn oorlog in Iran.
loading

Loading