Oud-president Duterte in beroep tegen besluit hem te vervolgen

DEN HAAG (ANP/AFP) - De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte heeft beroep aangetekend tegen het besluit van het Internationaal Strafhof (ICC) om een zaak tegen hem te openen. Het hof besloot afgelopen week unaniem dat het daarvoor beschikt over voldoende bewijs. In het voorjaar van 2025 werd een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd om vermeende misdaden tegen de menselijkheid; kort daarna werd hij aangehouden. Sindsdien zit hij in een speciale gevangenis in Scheveningen.

De voormalige leider van de Filipijnen wordt verantwoordelijk gehouden voor moorden uitgevoerd onder zijn bewind, in zijn strijd tegen drugscriminaliteit in het land. Zeker 76 van die moorden zouden terug te leiden zijn naar Duterte. Bij de antidrugscampagnes vielen duizenden doden.

Dutertes verdediging betoogde eerder dat de 81-jarige oud-leider niet fit genoeg zou zijn om te worden vervolgd. In januari dit jaar oordeelde het hof dat dit niet het geval was, en dat hij kon verschijnen in voorbereidende zittingen.