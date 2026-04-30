ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel: Amerikaanse troepen in Europa ook in belang VS

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 13:25
BRUSSEL (ANP) - Dat er Amerikaanse troepen in Europa zijn, is "ook in het belang van de Verenigde Staten", aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. Daarmee reageerde ze op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump troepen uit Duitsland weg te halen. Dat deed Trump nadat bondskanselier Friedrich Merz kritisch was over de Amerikaanse aanvallen op Iran.
"De VS zijn een essentiële partner in de bijdrage aan de veiligheid en defensie van Europa", aldus de zegsvrouw. Ze benadrukte dat de aanwezigheid van Amerikaanse soldaten in Europa ook ten gunste is van de VS en hun "rol in de wereld". Ze voegde eraan toe dat Duitsland en andere EU-lidstaten in de NAVO hun defensie-uitgaven fors hebben verhoogd.
loading

Loading