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Poolse premier: mogelijke Russische provocatie aan grens afgewend

Samenleving
door anp
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WARSCHAU (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Volgens de Poolse premier Donald Tusk is in de nacht van maandag op dinsdag mogelijk een Russische "provocatie" aan de oostgrens met de Russische exclave Kaliningrad afgeslagen. Hij zou kort na middernacht zijn ingelicht dat personen met zaklampen in het grensgebied waren gezien.
"We zijn erin geslaagd pogingen tot provocatie te voorkomen, als provocatie daarvan de bedoeling was", aldus Tusk. Onvermeld liet de regeringsleider wat de personen van plan waren en of zij op Poolse grond werden gesignaleerd. Het land schroeft de politieaanwezigheid nabij Kaliningrad op.
Polen kondigde recentelijk aan nog voor het einde van 2026 zijn oostgrens te willen verstevigen. Naast dat het land aan Oekraïne grenst, waar geregeld aanvallen plaatsvinden in het grensgebied met luchtruimschendingen tot gevolg, deelt Polen ook meer dan 200 kilometer grens met Rusland, in het noorden. Ook grenst het NAVO-land aan het Kremlingezinde Belarus.
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