Merz: Rusland beging ernstige oorlogsmisdaad met aanval op Soemy

BERLIJN (ANP/AFP) - De aankomende Duitse bondskanselier Friedrich Merz zei zondag dat Rusland een "ernstige oorlogsmisdaad" heeft begaan met zijn raketaanval op de Oekraïense stad Soemy, waarbij minstens 34 mensen omkwamen.

"Het was een verraderlijke daad en het is een ernstige oorlogsmisdaad, opzettelijk en met voorbedachten rade", zei Merz in een reactie tegen omroep ARD. "Er zijn twee aanvalsgolven, en de tweede kwam toen hulpverleners de slachtoffers verzorgden. Dat is wat Poetin doet met degenen die met hem over een staakt-het-vuren praten", aldus Merz. "Onze bereidheid om met hem te praten wordt niet geïnterpreteerd als een serieus aanbod om vrede te sluiten, maar als zwakte", vervolgde de christendemocraat.

Twee Russische ballistische raketten troffen de noordoostelijke Oekraïense stad zondagochtend. Onder de doden zijn ook twee kinderen. Verder is er sprake van bijna honderd gewonden. Slachtoffers vielen midden op straat, in auto's, in het openbaar vervoer en in huizen.