Merz verrast Trump met geboortecertificaat grootvader

WASHINGTON (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in het Witte Huis een hartelijke ontvangst gekregen van president Donald Trump. De nieuwe Duitse leider deed zijn gastheer een geboortecertificaat cadeau van diens uit Duitsland afkomstige grootvader. De president reageerde enthousiast en stelde later een "geweldige relatie" met Duitsland in het vooruitzicht.

Over het Duitse cadeau voor Trump werd voorafgaand aan het bezoek geheimzinnig gedaan. Landen proberen de president met giften gunstig te stemmen. De Britse premier Starmer kwam eerder met een uitnodiging van koning Charles en Qatar deed de VS een vliegtuig cadeau. Trump noemde de gift van Merz "prachtig" en beloofde er een mooie plek voor te zoeken. Hij prees de Duitse regeringschef herhaaldelijk.

Een vriendelijke ontvangst in het Witte Huis geldt onder Trump niet als een vanzelfsprekendheid voor buitenlandse leiders. De presidenten van Oekraïne en Zuid-Afrika werden eerder berispend toegesproken.