Merz vindt levering Taurus-raketten aan Oekraïne niet meer nodig

BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz ziet geen reden meer om Oekraïne te voorzien van Taurus-langeafstandsraketten. Hij zei tegen parlementsleden dat Oekraïne inmiddels zelf langeafstandswapens produceert. Die zijn volgens Merz ook "aanzienlijk effectiever dan het relatief kleine aantal Taurus-kruisraketten dat we hadden kunnen leveren".

De levering van de raketten is in de Duitse politiek een gevoelig dossier. Merz stond daar als oppositielid voor open, maar ook na zijn verkiezingswinst kreeg Oekraïne de projectielen niet. Hij legde woensdag uit dat zijn oorspronkelijke uitspraken onder andere omstandigheden zijn gedaan. Merz zou destijds hebben aangenomen dat de Duitse krijgsmacht genoeg raketten op voorraad had om ze ook naar Oekraïne te sturen.

Inmiddels zou Oekraïne "beter bewapend zijn dan ooit" en vooral problemen hebben met de financiering van de wapenproductie. "Wij moeten geld regelen voor Oekraïne zodat deze wapens geproduceerd kunnen blijven worden."