Mexicaanse president meldt 'goed gesprek' met Trump over drugs

MEXICO-STAD (ANP) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zegt een "goed gesprek" te hebben gehad met haar Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump. Ze hebben het volgens haar onder meer gehad over handel en de bestrijding van drugssmokkel, schrijft Sheinbaum op X.

Trump zei vorige week nog dat Mexico wordt gerund door drugskartels en suggereerde dat de Verenigde Staten zouden beginnen met grondaanvallen in het buurland. Hij had eerder ook al gedreigd militaire middelen in te zetten tegen drugsbendes.

Sheinbaum reageerde dat ze nauwer wil samenwerken met de Amerikanen wat betreft drugsbestrijding. Dat benadrukt ze ook na het gesprek met Trump. "Samenwerking op basis van wederzijds respect levert altijd resultaten op", schrijft de Mexicaanse president op X.

Zondag sprak de Mexicaanse buitenlandminister Juan Ramón de la Fuente ook al met zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio over het gezamenlijk tegengaan van drugssmokkel.