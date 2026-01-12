Venezuela meldt vrijlating 116 gevangenen, ngo's kritisch

CARACAS (ANP/AFP/RTR) - De Venezolaanse regering zegt "de afgelopen uren" 116 gevangenen te hebben vrijgelaten. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch op de claim en meldden lagere aantallen.

De ngo Foro Penal meldde eerder op maandag 24 nieuwe vrijlatingen in de nacht van zondag op maandag, waaronder die van twee Italianen. De organisatie Justicia, Encuentro y Perdón schrijft op X dat ze 53 vrijlatingen kon verifiëren en noemt dit "duidelijk onvoldoende".

Enkele dagen nadat president Nicolás Maduro werd gevangengenomen door de Amerikanen, zei de regering in Caracas dat een aanzienlijk aantal gevangenen zou worden vrijgelaten als teken van goede wil. De regering wordt op dit moment geleid door interim-president Delcy Rodríguez.

Onder die gevangenen bevinden zich ook een groot aantal buitenlanders. Over Nederlandse gevangenen doet het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag geen uitspraken.