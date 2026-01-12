Britten starten onderzoek naar chatbot Grok om AI-naaktbeelden

LONDEN (ANP) - De Britse mediawaakhond Ofcom start een onderzoek naar Grok, de chatbot van Elon Musk. De chatbot van zijn start-up xAI ligt wereldwijd onder vuur omdat er seksueel getinte afbeeldingen van mensen mee worden gegenereerd, ook van minderjarigen.

Uit onderzoek van een Amerikaanse deepfake-onderzoeker blijkt dat met de chatbot zo'n 6700 afbeeldingen per uur worden gegenereerd waarmee mensen zonder toestemming worden uitgekleed. Eerder liet het Verenigd Koninkrijk al weten te kijken naar klachten hierover, maar de toezichthouder gaat nu over op een onderzoek. Daaruit moet blijken of de gegenereerde beelden door Grok in strijd zijn met de richtlijnen die de plicht voorschrijven om mensen te beschermen tegen mogelijk illegale content.

Ofcom werd aangespoord om tegen Grok op te treden toen premier Keir Starmer zei dat dit soort afbeeldingen "walgelijk en onwettig" zijn en dat Musk "de controle moet krijgen" over de chatbot.