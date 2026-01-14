ECONOMIE
Mexico biedt bemiddeling aan tussen Cuba en VS

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 20:09
anp140126173 1
MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Mexico heeft bemiddeling aangeboden tussen Cuba en de Verenigde Staten. President Claudia Sheinbaum stelde dat haar regering zich wil inzetten voor het "bevorderen van de dialoog" tussen de landen.
Het communistische Cuba heeft te maken met toenemende Amerikaanse druk. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde het land onlangs op sociale media dat het "een deal moet sluiten, voordat het te laat is".
Die waarschuwing volgde op de Amerikaanse militaire operatie in Venezuela, een bondgenoot van Cuba. Daar waren Amerikaanse commando's ingezet om leider Nicolás Maduro gevangen te nemen.
Olie
Volgens Trump teerde Cuba jarenlang op olie en geld uit het olierijke Venezuela. Daar komt volgens hem nu een einde aan.
De Mexicaanse president had eerder ook bemiddeling aangeboden tussen de VS en Venezuela, maar de Amerikaanse regering koos voor een militaire aanval. Sheinbaum benadrukte woensdag dat Cubanen "over hun eigen lot mogen beslissen".
