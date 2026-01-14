Vakbond: Ford heeft tegen Trump scheldende werknemer geschorst

DEARBORN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Autofabrikant Ford Motor heeft een werknemer geschorst die dinsdag scheldwoorden riep tegen president Donald Trump tijdens zijn bezoek aan een Ford-fabriek in Dearborn in de Amerikaanse staat Michigan. Dat zegt de vakbond United Auto Workers (UAW) die de medewerker steunt.

De fabrieksarbeider zou "pedofielenbeschermer" hebben geroepen naar de president, waarmee werd verwezen naar de Epstein-affaire. Trump stak vervolgens zijn middelvinger op naar de man, genaamd TJ Sabula. Hij zegt nu geschorst te zijn door Ford. Van het incident werden opnames gemaakt die door entertainmentsite TMZ werden gepubliceerd.

"De autowerker bij de Dearborn-truckfabriek is een trots lid van een sterke en strijdbare vakbond, de UAW", aldus een verklaring. "Hij gelooft in vrijheid van meningsuiting, een principe dat wij volledig onderschrijven, en we staan achter onze leden bij het beschermen van hun stem op het werk."