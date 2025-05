Mexico klaagt Google aan voor wijzigen naam Golf na bevel Trump

MEXICO STAD (ANP/AFP) - Mexico heeft het Amerikaanse bedrijf Google aangeklaagd omdat het de naam van de Golf van Mexico heeft veranderd in Golf van Amerika voor gebruikers van Google Maps in de Verenigde Staten. Google nam de stap nadat de Amerikaanse president Donald Trump de naamswijziging had bevolen.

De rechtszaak is al aangespannen, zei de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum, zonder verdere details te geven. Sheinbaum had Google eerder opgeroepen de hernoeming van de zee niet te accepteren.

Voor gebruikers van Google Maps in Mexico blijft de Golf van Mexico zo heten. De rest van de wereld krijgt beide namen te zien.