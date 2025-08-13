Mexico levert 26 vermeende leden van drugskartels uit aan VS

MEXICO-STAD (ANP) - Mexico heeft 26 gevangenen overgedragen aan de Verenigde Staten, meldt The Wall Street Journal. De gevangenen worden ervan verdacht banden te hebben met drugskartels en werden gezocht door de VS.

De Mexicaanse procureur-generaal meldt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie hun uitlevering had verzocht en dat er geen doodstraf zal worden geëist voor de uitgeleverde verdachten. Een bron zei tegen The Associated Press dat het om "hooggeplaatste kartelleden" gaat.

In februari leverde Mexico al 29 beruchte drugsbazen uit aan de VS. Onder hen was Rafael Caro Quintero, een van Mexico's grootste drugsbazen. Hij was een van de tien meest gezochte criminelen van de FBI, wegens de ontvoering en foltering van en moord op een Amerikaanse agent.