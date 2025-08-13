ECONOMIE
Netanyahu: ik voel me verbonden met visie van Groot-Israël

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 1:27
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in een interview met tv-zender i24 gezegd dat hij het gevoel heeft bezig te zijn met een "historische en spirituele missie" namens het Joodse volk. Ook zei hij zich zeer verbonden te voelen met de "visie van Groot-Israël", een omstreden term.
De term Groot-Israël werd na de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 gebruikt voor Israël en de gebieden die het zojuist had veroverd. Dat waren Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, het Sinaï-schiereiland en de Golanhoogvlakte. Ook zionisten van het eerste uur, zoals oud-president David Ben-Goerion (1955-1963), gebruikten de term.
Netanyahu kondigde onlangs aan Gaza-Stad te willen bezetten om volgens hem alle gijzelaars te bevrijden en Hamas te verslaan. Critici stellen dat het plan in strijd is met het internationaal recht en bedoeld is om de Palestijnse bevolking uit de Gazastrook te verdrijven.
