Micheál Martin na dag uitstel benoemd als premier van Ierland

DUBLIN (ANP/RTR) - Micheál Martin is de nieuwe premier van Ierland, of de Taoiseach zoals de regeringsleider in het Iers genoemd wordt. Martin zou eigenlijk woensdag al benoemd worden, maar dat werd een dag uitgesteld na verhitte taferelen in het parlement.

De centrumrechtse Martin (64) was ook al premier van 2020 tot 2022 en was sindsdien de vicepremier. Hij is de leider van Fianna Fáil, de partij die afgelopen november de grootste werd bij de verkiezingen. De partij sloot net als tijdens de vorige regeerperiode een coalitie met de eveneens centrumrechtse partij Fine Gael, van uittredend premier Simon Harris. Ze hebben, net als bij de vorige regering, afspraken gemaakt over het afwisselen van het premierschap. Harris neemt het eind 2027 weer over van Martin als Taoiseach.