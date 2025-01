OM eist celstraffen van 25 jaar voor eerwraakmoord Apeldoorn

ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 25 jaar geëist tegen vier mannen die worden verdacht van de moord op de 28-jarige Roshin in Apeldoorn uit eerwraak.

De vier verdachten zijn twee broers van het slachtoffer en twee neven. Een van de neven is tevens de ex-man van Roshin. Haar broer Peshang A. (36) heeft bekend dat hij zijn zus op 5 september 2023 doodstak in de Casper Fagelstraat. Zijn familieleden moeten wat het OM betreft net zo lang de gevangenis in voor het voorbereiden en daarmee medeplegen van de eerwraakmoord.