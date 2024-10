Michelle Obama bang voor overwinning Trump

KALAMAZOO (ANP) - De Amerikaanse voormalige First Lady Michelle Obama heeft zaterdag haar "oprechte angst" geuit dat de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump terugkeert naar het Witte Huis. Op campagne met de Democratische presidentskandidate Kamala Harris in Kalamazoo in de staat Michigan, deed ze een klemmend beroep om op de Democraten te stemmen.

Obama zei dat Harris "een buitengewone president van de Verenigde Staten" zou zijn, als ze wordt gekozen. Ze sprak van frustratie, omdat Harris de laatste weken momentum lijkt te hebben verloren. Ze zei "een beetje boos" te zijn, omdat de Democraten onverschillig staan tegenover Trumps "verkeerde gedrag, zijn overduidelijke geestelijke verval, zijn geschiedenis als veroordeelde schurk".

Obama waarschuwde dat Trump een nationaal verbod op abortus kan afkondigen. Trump benoemde tijdens zijn ambtstermijn conservatieve rechters, die ervoor zorgden dat er in het Hooggerechtshof een meerderheid was om een eind te maken aan het nationale recht op abortus. Daardoor zijn vrouwen nu afhankelijk van het beleid van de staat waarin ze wonen.