Middellandse Zeekust van Frankrijk getroffen door overstromingen

SAINT-RAPHAEL (ANP) - Aan de Middellandse Zeekust van Frankrijk zijn zaterdagavond meerdere plaatsen onder water gelopen, meldt de weervoorspeller Météo Express op X. De situatie is met name ernstig in Saint-Raphaël.

Op X zijn beelden te zien van een kolkende rivier, ondergelopen straten en auto's die zich half onder water bevinden. Volgens Météo Express is er in het gebied in een uur tijd 50 tot 80 millimeter regen gevallen.

Ook in de bekende badplaats Saint-Tropez is de situatie ernstig.

In de omgeving van Cannes, ook aan de Middellandse Zee, is de situatie precair in Saint-Cezaire-sur-Siagne, aldus weervoorspeller Nice Météo 06 op X. Er zou sprake zijn van talloze reddingsoperaties. In drie uur tijd is 94 millimeter regen gevallen, aldus Nice Météo.

In de gemeente Fréjus, vlak bij Saint-Raphaël, kregen inwoners van de vlakte van Argens, een landbouwregio, een evacuatiebevel, aldus de gemeentelijke autoriteiten op X.