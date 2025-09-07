ECONOMIE
Microsoft: toenemende vertraging door doorsnijden kabels Rode Zee

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 5:15
REDMOND (ANP/RTR) - Gebruikers van het Azure-systeem van Microsoft kunnen toenemende vertraging in de datastroom ondervinden, doordat kabels in de Rode Zee zijn doorgesneden. Dat maakte Microsoft zaterdag bekend.
Volgens het bedrijf heeft alleen dataverkeer in het Midden-Oosten last van de doorgesneden kabels.
Azure is de tweede aanbieder van clouddiensten van de wereld, na AWS van Amazon.
Volgens actievoerders van de Amerikaanse groep No Azure for Apartheid gebruikt Israël technologie van Microsoft om inlichtingen over Palestijnen te verzamelen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. De actiegroep protesteerde eind vorige maand bij het hoofdkantoor van Microsoft in Redmond en eist dat het bedrijf stopt met het leveren van diensten aan Israël.
