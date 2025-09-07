Duizenden protesteren in Washington tegen inzet Nationale Garde

WASHINGTON (ANP) - Duizenden mensen zijn zaterdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington de straat opgegaan om te protesteren tegen de aanwezigheid van de Nationale Garde om op te treden tegen criminaliteit. Dat meldt onder andere The Washington Post.

De mars, onder de slogan 'We zijn allemaal DC', is een van de grootste georganiseerde protesten sinds president Donald Trump federale troepen naar de stad heeft gestuurd, aldus de krant.

De organisatoren, waaronder vakbonden, hopen dat de regering-Trump inziet dat veel inwoners van Washington niet vinden dat de stad door misdaad wordt beheerst.

Joshua Armstead, vicevoorzitter van de horecavakbond Unite Here Local 23, zei tegen The Washington Post dat er ook leden uit steden als Philadelphia en New York naar Washington waren gekomen in de hoop om een nationale coalitie op te bouwen tegen de maatregelen van Trump om federale troepen naar grote Amerikaanse steden te sturen.

Chicago is genoemd als een van de eerstvolgende steden waar troepen naartoe worden gestuurd.