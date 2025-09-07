ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duizenden protesteren in Washington tegen inzet Nationale Garde

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 2:17
anp070925003 1
WASHINGTON (ANP) - Duizenden mensen zijn zaterdag in de Amerikaanse hoofdstad Washington de straat opgegaan om te protesteren tegen de aanwezigheid van de Nationale Garde om op te treden tegen criminaliteit. Dat meldt onder andere The Washington Post.
De mars, onder de slogan 'We zijn allemaal DC', is een van de grootste georganiseerde protesten sinds president Donald Trump federale troepen naar de stad heeft gestuurd, aldus de krant.
De organisatoren, waaronder vakbonden, hopen dat de regering-Trump inziet dat veel inwoners van Washington niet vinden dat de stad door misdaad wordt beheerst.
Joshua Armstead, vicevoorzitter van de horecavakbond Unite Here Local 23, zei tegen The Washington Post dat er ook leden uit steden als Philadelphia en New York naar Washington waren gekomen in de hoop om een nationale coalitie op te bouwen tegen de maatregelen van Trump om federale troepen naar grote Amerikaanse steden te sturen.
Chicago is genoemd als een van de eerstvolgende steden waar troepen naartoe worden gestuurd.
Vorig artikel

Uitslaande brand aan Rond Deel in Brabantse Bladel

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2615312019

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

shutterstock_333005096

12 signalen dat je extreem slim bent

222603184_m

Dit type vetweefsel versnelt de veroudering van je hart (ook als je denkt dat je fit bent)

ANP-529474028 (3)

AI-slop: hoe een grote berg troep het internet overspoelt

gandr-collage (5)

Studie: iedereen heeft een type waar hij of zij op valt