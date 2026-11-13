Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Microsoft: vooruitgang bij oplossen grote storing

Samenleving
door anp
anp131126120 1
Volg ons op Google Nieuws
REDMOND (ANP) - Microsoft zegt vooruitgang te boeken bij het herstellen van diensten rondom het softwarepakket Microsoft 365, dat is getroffen door een wereldwijde storing. Die technische problemen legden onder andere e-maildienst Outlook, vergaderdienst Teams en AI-hulp Copilot voor veel gebruikers plat.
Microsoft zegt nu herstelacties voor delen van "geraakte infrastructuur" in Azië-Pacific te hebben voltooid, maar nog bezig te zijn met infrastructuur in andere regio's. Eerder zei het concern dat een belangrijk proces op bepaalde servers overvraagd werd, wat voor uitval zou hebben gezorgd. Volgens het bedrijf zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat kwaadwillenden de storing hebben veroorzaakt.
Wereldwijd zijn de gevolgen merkbaar. In Nederland kampen universiteiten, gemeenten en regionale omroepen met uitval van de softwarediensten. Beursuitbater Euronext vraagt beursgenoteerde bedrijven te bellen in plaats van te e-mailen als ze informatie willen doorgeven. In het Verenigd Koninkrijk heeft de storing "ernstige gevolgen" voor de gezondheidszorg, zei vakbond GMB Union.
loading

POPULAIR NIEUWS

notaris anp 0

Wil je nog op papier schenken aan je kinderen? De akte moet vóór 1 januari klaar zijn, en wie nu al voor 2027 tekent, valt onder de nieuwe regels

shutterstock_2814294105

Waarom je spruitjes beter niet in water kunt koken

fff8d743-474b-4f83-8b8a-7ae4514c4354

Havermout of boterham met pindakaas: welk ontbijt is gezonder?

Een student typt op een laptop in een collegezaal, op het scherm staat een chatvenster.

Docent zette val met verborgen tekst: verbijsterend aantal studenten liet AI hun essay schrijven

duitsland beschouwt spanje weer als risicogebied1625833079

Emigreren naar Spanje? De nieuwe exitheffing is bedoeld voor miljonairs, maar op je pensioen zit al een claim

onderzoek-voorziet-100-miljard-euro-aan-zorgkosten-in-20251643606205

Tot €649 per jaar verschil: zo groot is het premiegat tussen zorgverzekeringen in 2027

Loading