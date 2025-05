Middelbare scholen volgen advies smartphones 'met interesse'

UTRECHT (ANP) - Middelbare scholen volgen de oproep om jongeren pas na hun 14e verjaardag een smartphone te geven met interesse, "vanuit het oogpunt van welbevinden van leerlingen". Dat zegt de overkoepelende VO-raad. Jeugdartsen, ontwikkelingspsychologen en andere deskundigen hadden maandag voor zulke leeftijdsnormen gepleit.

In schoolklassen zijn mobiele telefoons sinds begin vorig jaar verboden. In de meeste scholen moeten leerlingen hun smartphones voor het begin van de les opbergen in een 'telefoonhotel', en na afloop van de les kunnen ze die weer meenemen. Scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen zelf zijn daar over het algemeen positief over.

De VO-raad is benieuwd hoe een eventuele smartphonerichtlijn wordt ingevoerd, "wat er aan de markt, ouders en de maatschappij wordt gevraagd om dit mogelijk te maken en te handhaven. Het onderwijs kan niet de enige plek zijn waar dit probleem wordt aangepakt."