Wilders wil onwelgevallige burgemeesters ontslaan. De reactie van Femke Halsema is van hoog niveau

Het stoort Wilders dat hij niet meer de meest radicale extreemrechtse politicus is de wereld is. Dus hij wil er een schepje bovenop. Al jaren wil hij Femke Halsema ontslaan. Zij treedt namelijk net zo op tegen rechtse betogers (waarmee Wilders een band heeft) als linkse. Dat zint hem niks. Burgemeesters moeten doen wat hij wil, want de kiezers hebben hem de grootste partij gemaakt.

Een krankzinnig voorstel uiteraard. Zo bont maakte zelf Boer Koekoek niet niet in de jaren zestig.

De reactie van Femke Halsema is van hoog niveau: