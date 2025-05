Deze nieuwe pijnstiller belooft verlichting zonder verslavingsrisico

Wetenschappers van de Amerikaanse Duke University hebben een pijnstiller ontwikkeld die een compleet andere aanpak hanteert dan de beruchte opioïden. Het experimentele middel SBI-810 biedt krachtige pijnverlichting zonder de gevreesde bijwerkingen die jaarlijks tienduizenden levens kosten.

Vandaag de dag sterven meer dan 80.000 Amerikanen per jaar aan een overdosis, meestal door opioïden. Ooit werden die door een dokter voorgeschreven. Een derde van de Amerikaanse bevolking kampt immers met chronische pijn . Wetenschappers zijn daarom continu op zoek naar nieuwe soorten pijnstillers die niet verslavend zijn.

SBI-810 is een van hun uitvindingen. De pijnstiller is veelbelovend. Waar traditionele opioïden als een shotgun werken die alle mogelijke celpaden raakt, functioneert SBI-810 als een precisiegeweer. Het nieuwe middel richt zich uitsluitend op een specifieke receptor in zenuwen en ruggenmerg, genaamd neurotensin receptor 1.

Deze gerichte benadering activeert alleen het celpad dat pijnverlichting biedt, terwijl de routes die een goed gevoel en verslaving veroorzaken onaangeroerd blijven. Hierdoor verdwijnt de "high" die opioïden zo gevaarlijk maakt.

Veelbelovende testresultaten

In muizenproeven presteerde SBI-810 uitstekend tegen verschillende soorten pijn: het werd gebruikt bij botbreuken, operatiewonden en zenuwbeschadigingen. Bijzonder hoopgevend is dat herhaald gebruik geen tolerantie opbouwde. Ook bleven vervelende neveneffecten als verstopping en sufheid weg.

Het team van Duke University wil nu snel beginnen met proeven bij mensen. Als deze succesvol verlopen, zou SBI-810 een doorbraak kunnen betekenen voor miljoenen patiënten die herstellen van operaties of leven met chronische pijn.