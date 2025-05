Aantal werklozen in ict stijgt razendsnel: "Gouden tijden lijken voorbij"

Na een tijd waarin het niet op leek te kunnen in de ict , neemt het aantal reorganisaties en faillissementen in de ict-sector toe, schrijft De Telegraaf. Daardoor is het aantal werkloze ict'ers in 2024, ten opzichte van het jaar ervoor, gestegen met liefst 22 procent. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Tegelijkertijd daalde ook het aantal vacatures.