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Migrantenkamp Ceuta ontruimd voor komst koning

Samenleving
door anp
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CEUTA (ANP/AFP) - De Spaanse autoriteiten hebben het laatste grote kamp van migranten ontruimd in de exclave Ceuta. Dat gebeurde twee dagen voordat de Spaanse koning en koningin het Noord-Afrikaanse gebied bezoeken.
Aanwezige journalisten zagen hoe soldaten en agenten zondagochtend arriveerden bij het kampement met geïmproviseerde onderkomens. Migranten zijn meegenomen in bussen, al konden er ook mensen wegvluchten.
In Ceuta ontstond eind juli chaos toen in korte tijd ruim 70.000 mensen arriveerden vanuit het aangrenzende Marokko. De meeste migranten vertrokken later weer, maar duizenden anderen bleven. Zij slapen op straten en stranden.
Koninklijk bezoek
De komst van grote aantallen migranten leidde tot veel onrust, ook in andere Europese landen. In overleg met de Spaanse regering bezoeken koning Felipe en Letizia het gebied komende week.
Het koningspaar gaat ook naar de exclave Melilla. Het wordt het eerste koninklijke bezoek aan de Spaanse steden sinds 2007.
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