ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Regenboogvlag zondag op diverse plekken gehesen

Samenleving
door anp
anp111026049 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Op diverse plekken wappert zondag de regenboogvlag vanwege Coming Out Day, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen van lhbtqia+'ers en de acceptatie van hen. Onder meer bij politiebureaus is de vlag te zien en in de avond wordt in elke provincie één bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie zegt hiermee te willen benadrukken "dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn".
Bij de provincie Noord-Holland wordt de vlag ook gehesen. "Liefde vraagt niet om tolerantie of acceptatie. Liefde verdient het om omarmd en volledig erkend te worden, in elke vorm", stelt commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Bij het gemeentehuis in Zevenaar hangt de vlag, omdat iedereen zich "welkom en vrij" moet kunnen voelen in de gemeente, staat in een verklaring. En ook de gemeente Heumen noemt het belangrijk "om zichtbaar steun uit te spreken".
Ook bij de Tweede Kamer wordt de regenboogvlag gehesen boven het gebouw nadat daar donderdag laat een motie over was aangenomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

radiatorventilator_header_AI

Spaargeld bij deze vijf banken? Je loopt mogelijk honderden euro’s rente mis

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

Yeşilgöz beloofde VVD-kiezers: niet met Pro. Nu wil ze het wél, op één voorwaarde (en bij stikstof zelfs zonder)

nederlands meisje verongelukt in spanje1439243769

Overwinteren of verhuren in Spanje? Door de verkiezingen van 29 november kunnen je huurregels midden in de winter veranderen

prins-harry-en-diana

Prins Harry kon na twintig jaar pas rouwen om zijn moeder toen hij haar parfum rook.

energieverbruik per persoon gedaald tot laagste niveau sinds 19701696890030

Wordt de ene kamer bloedheet en blijft de andere koud? Dan stook je mogelijk tot 15 procent te veel

shutterstock_2748634255

Je betaalt voor ‘extra vierge’ olijfolie, maar 15 van de 27 geteste flessen maken die belofte niet waar

Loading