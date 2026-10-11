Regenboogvlag zondag op diverse plekken gehesen

DEN HAAG (ANP) - Op diverse plekken wappert zondag de regenboogvlag vanwege Coming Out Day, een dag waarop wereldwijd extra aandacht is voor het uit de kast komen van lhbtqia+'ers en de acceptatie van hen. Onder meer bij politiebureaus is de vlag te zien en in de avond wordt in elke provincie één bureau in de regenboogkleuren verlicht. De politie zegt hiermee te willen benadrukken "dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn".

Bij de provincie Noord-Holland wordt de vlag ook gehesen. "Liefde vraagt niet om tolerantie of acceptatie. Liefde verdient het om omarmd en volledig erkend te worden, in elke vorm", stelt commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Bij het gemeentehuis in Zevenaar hangt de vlag, omdat iedereen zich "welkom en vrij" moet kunnen voelen in de gemeente, staat in een verklaring. En ook de gemeente Heumen noemt het belangrijk "om zichtbaar steun uit te spreken".

Ook bij de Tweede Kamer wordt de regenboogvlag gehesen boven het gebouw nadat daar donderdag laat een motie over was aangenomen.