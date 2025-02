MiGreat: RvS laat zien dat asielwetten nog meer chaos opleveren

DEN HAAG (ANP) - "De Raad van State maakt duidelijk dat de asielwetten voor nog meer chaos zullen zorgen bij IND en COA", zegt Roos Ykema, directeur van MiGreat. De hulporganisatie vreest voor langere wachttijden, maar ook voor discriminatie en "wrede beslissingen" voor mensen op de vlucht.

De Raad van State oordeelt in het maandag verschenen advies dat asielminister Marjolein Faber (PVV) onzorgvuldig is geweest bij de voorbereiding van haar wetsvoorstellen. Ook leiden de voorstellen, die zouden moeten leiden tot minder druk op de asielketen, volgens de RvS vermoedelijk juist tot een zwaardere belasting bij organisaties als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de rechtspraak.

"Faber wil het onmogelijk maken dat mensen die gevlucht zijn omdat ze bijvoorbeeld homoseksueel zijn, familiehereniging kunnen aanvragen", aldus Ykema. "Er is in Nederland hard gevochten voor het homohuwelijk en voor gelijke rechten voor ongetrouwde partners. Het is onbegrijpelijk dat de PVV deze rechten weer wil inperken."