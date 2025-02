'Trump slikt Poetins teksten voor zoete koek'

Donald Trump zegt dat hij contact heeft gehad met de Russische president Vladimir Poetin, maar hij komt niet met details over het gesprek. Volgens Trump zou Poetin zich zorgen maken over het hoge aantal slachtoffers door de oorlog. Rusland-correspondent Joost Bosman gelooft er geen snars van. "Dit is natuurlijk moeilijk te geloven als je kijkt naar wat er de afgelopen drie jaar is gebeurd."

De afgelopen jaren zijn duizenden mensen omgekomen door de oorlog. Nog dagelijks vinden er aanvallen plaats op burgerdoelen in Oekraïne. Er sterven honderden Russische soldaten per dag, zegt Bosman bij BNR. "Er was een mobilisatie terwijl Rusland zelf niet werd aangevallen. Poetin heeft gevangenen, immigranten en zelfs Koreaanse soldaten naar het front gestuurd. Dit laat toch een duidelijk verschil zien tussen wat hij zegt en wat hij doet."

'Oekraïne dreigt de dupe te worden'

Bosman denkt dat vrede zonder Oekraïense toegevingen moeilijk wordt. "Beide leiders hebben hun eigen agenda. Trump wil zo snel mogelijk vrede, omdat het een belofte is die hij tijdens zijn campagne maakte. Hij hoopt bovendien als vredestichter de geschiedenis in te gaan." Poetin heeft andere doelen. Hij wil zoveel mogelijk Oekraïens grondgebied inpikken en moet er niet aan denken dat Oekraïne lid wordt van de NAVO.

Volgens Bosman is de kans groot dat Oekraïne aan het kortste strootje trekt als er een akkoord komt. "Trump heeft aangegeven dat hij volgende week met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal praten, aangezien hij naar Washington komt."

Poetin wil niet met Zelensky onderhandelen

Poetin weigert om met Zelensky om de tafel te gaan. "Volgens hem is Zelensky’s termijn als president voorbij. Daarnaast heeft de Oekraïense president Poetin flink voor schut gezet met de militaire successen van de afgelopen jaren."

Bosman denkt dat Poetin liever met de Verenigde Staten onderhandelt. "Hij wil Rusland als wereldmacht versterken en de macht opnieuw verdelen, net zoals in de Koude Oorlog."

Ondertussen blijft Trump Poetin prijzen en lijkt hij sympathie te hebben voor de Russische leider. "Hij slikt het als zoete koek als Poetin zegt zich zorgen te maken om mensenlevens, en dat komt toch vrij naïef over", besluit Bosman.

