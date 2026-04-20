Milieudefensie komt met dagvaarding in tweede zaak tegen Shell

DEN HAAG (ANP) - Milieudefensie dient dinsdag een dagvaarding in tegen Shell. De klimaatclub eist dat Shell stopt met het aanboren van nieuwe olie- en gasvelden en dat de multinational de uitstoot van broeikasgassen tussen 2030 en 2050 stapsgewijs vermindert.

Volgens Milieudefensie heeft Shell een belang in zevenhonderd nieuwe olie- en gasvelden waar nu nog geen winning plaatsvindt. De milieuorganisatie voert dinsdagochtend actie in het Noord-Hollandse dorp Egmond-Binnen, waar zich een gasveld bevindt. De ambitie van Shell om meer fossiele brandstoffen te gaan winnen en verkopen is volgens Milieudefensie in strijd met de uitspraak van het gerechtshof in zijn eerste klimaatzaak tegen Shell. Het hof oordeelde in 2024 dat Shell een "zorgvuldigheidsplicht" heeft om klimaatverandering tegen te gaan, maar dat het bedrijf geen concrete maatregel opgelegd kan krijgen. Tegen deze uitspraak is Milieudefensie in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Die zitting is op 22 mei.

Aanleiding voor de tweede klimaatzaak is voor Milieudefensie een verklaring van Shell aan zijn beleggers in maart vorig jaar. Daarin meldde de oliegigant door te gaan op de oude weg van fossiele energie en de productie van aardgas (lng) tot 2030 jaarlijks met 1 procent op te voeren.

"Shell houdt ons hiermee afhankelijk van vervuilende fossiele brandstoffen en verergert de klimaatcrisis", zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie. "De hoge prijzen aan de pomp maken wederom duidelijk hoe kwetsbaar en onhoudbaar het fossiele energiesysteem is. Gewone mensen betalen de prijs, terwijl grote vervuilers zichzelf verrijken."

Deze nieuwe zaak sluit volgens Milieudefensie aan op de eerste, waarin de inzet was dat Shell de uitstoot die het veroorzaakt voor eind 2030 met 45 procent moet verlagen. Milieudefensie wil nu dat Shell ook doelen opstelt voor 2035, 2040 en 2050.

Shell laat weten de claim om veel redenen "onrealistisch, onredelijk en fundamenteel misplaatst" te vinden. Zo zou Milieudefensie met de eis voor een stop met het aanboren van nieuwe velden "de rol die olie en gas de komende decennia blijven spelen" negeren. Het olie- en gasbedrijf benadrukt daarnaast geen eigenaar te zijn van de velden waar de brandstof vandaan komt. Als Shell wordt verhinderd de bronnen te ontwikkelen verdwijnt de productie niet, maar wijzen overheden die toe aan andere bedrijven, is de redenering.