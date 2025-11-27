ECONOMIE
Militair aangetreden als nieuwe leider Guinee-Bissau

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 13:46
anp271125116 1
BISSAU (ANP/RTR/AFP) - De krijgsmacht van Guinee-Bissau heeft na een staatsgreep een hoge militair naar voren geschoven om het land te leiden. Generaal Horta Nta Na Man trad donderdag aan als interim-leider.
Officieren maakten een dag eerder op televisie bekend dat president Umaro Sissoco Embaló was afgezet. De militairen noemden zichzelf "het Hoog Militair Commando voor het Herstel van de Orde".
De rust in hoofdstad Bissau leek donderdag grotendeels te zijn teruggekeerd. Op straat liepen militairen rond en veel inwoners bleven binnen. Banken en andere bedrijven bleven dicht.
Verkiezingen
De coup vond plaats in aanloop naar de bekendmaking van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Het leger heeft het tellen van de stemmen laten stilleggen, tot onvrede van de oppositie.
Oppositieleider Fernando Dias opperde dat president Embaló zelf achter de staatsgreep zat. Volgens Dias vreesde zijn politieke rivaal dat hij de verkiezingen zou verliezen. Het is onduidelijk waar Embaló zich nu bevindt.
