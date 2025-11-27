Vader gedode Ryan: ik verloor mijn zelfbeheersing

LELYSTAD (ANP) - Khaled Al N., de vader van de in mei 2024 vermoorde Ryan (18), zegt dat hij zijn dochter heeft gedood toen hij tijdens een gesprek zijn zelfbeheersing verloor. Dat liet hij donderdag weten via zijn advocaat, die hem vertegenwoordigt in de rechtbank in Lelystad. Daar is het proces begonnen tegen Khaled en twee zonen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het drietal Ryan samen vermoord. De jonge vrouw zou het slachtoffer zijn geworden van eerwraak, omdat zij zich te westers gedroeg volgens de normen van het in het Friese Joure wonende gezin.

Khaled (53) is na de moord gevlucht naar zijn vaderland Syrië. De twee broers, Mohamed (23) en Muhanad (25), werden kort na de moord opgepakt en zitten sindsdien vast. Ryan werd op 28 mei vorig jaar gevonden in het water aan de Knardijk in Lelystad, aan handen en benen vastgebonden met tape. Khaled heeft eerder al via e-mail aangegeven dat alleen hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn dochter. De broers ontkennen en wijzen hun vader als dader aan.