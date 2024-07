Militair met wapen opgepakt in winkelcentrum Nijmegen

NIJMEGEN (ANP) - Een militair is vrijdag aangehouden in winkelcentrum Hatert in Nijmegen omdat hij een wapen bij zich had, bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee na berichtgeving van Omroep Gelderland. De actief dienende militair liep daar ook rond in zijn uniform.

Volgens een woordvoerder van de marechaussee ging het om een onklaar gemaakt wapen. "Dat kon niet worden gebruikt en er kon ook niet mee geschoten worden", zegt hij. In de woning van de man is ook onderzoek gedaan, maar in het huis zijn geen wapens of munitie gevonden. Het is niet bekend hoe de militair aan het wapen is gekomen.

De militair zit vast en de marechaussee doet onderzoek.