Militaire oefeningen Gelderland opgeschort om natuurbrandrisico

DEN HAAG (ANP) - De Koninklijke Landmacht stopt voorlopig volledig met oefeningen in Gelderland waarbij explosieven, open vuur en pyrotechniek worden gebruikt. Dat meldt het krijgsonderdeel op sociale media. De reden is dat het risico op natuurbranden in de provincie dinsdag is verhoogd naar fase 2.

Eind vorige maand braken meerdere natuurbranden uit tijdens militaire oefeningen in onder meer Gelderland en Noord-Brabant. De grote natuurbrand bij het Artillerie Schietkamp in 't Harde was pas na dagen onder controle en de brandgeur en rook werden in grote delen van Nederland gemeld. De provincie Noord-Brabant riep Defensie na de branden met urgentie op de droogteprotocollen te herzien. Daarna gaf het ministerie van Defensie aan te werken aan een aanpassing van de regels voor oefeningen in droge periodes. Die moet nog voor de zomer klaar zijn.

Fase 2 wordt door de brandweer afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Dat vergroot het risico op natuurbranden, die zich ook nog eens snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn tijdens fase 2 extra alert.

De landmacht laat weten de oefeningen pas weer te hervatten als het risico op natuurbranden weer gedaald is naar fase 1.